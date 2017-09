write cache wird ständig ausgeschaltet

Hallo,

Windows 10 erkennt in einem Laptop von mir die HDD als fehlerhaft obwohl diese keinerlei Fehler hat und seit Jahren problemlos läuft. Der write cache wird ständig deaktiviert. Ich kann den zwar mittels dskcache +w wieder aktivieren aber spätestens nach 5-10 min ist der wieder automatisch deaktiviert. Frage : Gibt es hier eine Lösung?

Da die Lizenz eine Gratislizenz aus dem seinerzeitigem Insiderprogramm war befürchte ich das ich die HDD nicht so ohne weiters tauschn kann - leider :( ohne das ich diese verliere. Der Laptop ist zwar in meinem MS-Konto registriert und wird dort angezeigt (glaube ich halt da die Bezeichnung dort komisch istI aber trotzdem befürchte ich das ich bei so einer Gratislizenz nicht einfach die HDD tauschen kann - oder ?