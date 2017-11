Ich habe meine neue HDD WD Purple 3 TB in eine Dockingstation gesteckt.

Ich schalte die Station an.

Die Festplatte läuft an und wird auch am Computer angemeldet. (Anzeige rechts in Systray)

Die Platte erscheint auch im Gerätemanager unter "Laufwerke".

Allerdings ist sie nicht in der Datenträgerverwaltung.

Wie kann ich sie nun initialisieren?

Danke.