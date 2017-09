„USB Stick nur lesbar“

Hallo Experten

Habe einen Medion Stick 64 GB gekauft, leider ist er jetzt nur mehr lesbar, also kein speichern bzw. löschen, formatieren u. die sogenaannte Tools bringen auch keine Lösung.

Wer weiß Rat?

Fehlermeldung:

Error mounting /dev/sdc1 at /media/walter/USB-Stick: Command-line `mount -t "vfat" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush" "/dev/sdc1" "/media/walter/USB-Stick"' exited with non-zero exit status 32: mount: special device /dev/sdc1 does not exist> ,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush" "/dev/sdc1" "/medi> walter/USB-Stick"' exited with non-zero exit status 32: mount: special device

Danke im Voraus!