Ich habe einen 4GB USB-Stick mit Daten, Fabrikat unbekannt. Der Stick hat eine LED die den Datenverkehr angezeigt hat.

Stecke ich den Stick an den PC ertönt das bekannte Signal und der Stick wird im Explorer angezeigt. Wenn ich ihn auslesen will wird die EXplorer Seite blockiert (Dauer-Eieruhr). In der Taskleiste wird der Stick nicht angezeigt. Die LED bleibt dunkel.

Ich gehe davon aus dass der Stick defekt ist und entsorgt werden kann. Oder gibt es noch eine Möglichkeit die Daten zu retten?

fbe