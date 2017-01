„USB-Festplatte wird nicht mehr erkannt“

Gibt es eine Chance an wieder an die Daten zu kommen?



Im Prinzip geht das schon, wenn die Platte überhaupt noch erkannt wird. Am besten baust Du die Platte aus dem Gehäuse aus und schliesst sie möglichst direkt an einen SATA-Port im Rechner.



Dann wäre Plan A zu hoffen, dass ein Linux-Live-System wie Knoppix die Platte erkennt und Du die Daten von dort herunterbekommst. Anschliessend neu formatieren und zurückspielen.



Plan B ist dann mittels photorec/testdisk die Daten herunterzuziehen auf ein freies Laufwerk:



http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec



Als allererstes nenne bitte die Platte, damit wir herausfinden, ob diese sich überhaupt ausbauen lässt aus dem Gehäuse.

Als zweites steht die Frage, ob das Teil noch anläuft, also mit den FIngern fühlen und auf das Surren lauschen. Allzuoft solltest Du das beim Verdacht auf eine angeknackte Platte jedoch nicht machen, damit sie nicht evtl. komplett in die Binsen geht.



Für Windows direkt gibt es diese Freeware-Tools:



http://www.pcinspector.de/



https://www.piriform.com/recuva