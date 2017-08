Sind HDD's im Gegensatz zu SSD's Materialverschwendung ?

HDD vs. SSD

Zunehmend werden SSD's immer mehr verwendet oder sind als Alternative/Ersatz für HDD's immer mehr im Kommen. Auch die Auswahl an SSD's nimmt immer mehr zu. https://geizhals.de/?cat=hdssd. Die Vielzahl der Hersteller ermöglicht eine große Auswahl an SSD's.

Auch in höheren Speicherbereichen gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Auswahl.Sowohl in Desktop/Serverbereich und in Verbindung mit neuen Steckverbindungen sind SSD's und deren Verwandte weit überlegen https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=4832_6.

Zudem stellt sich die Frage, ob es wirklich immer noch erforderlich/notwendig ist aufwendige Gehäuse mit mechanischen Bauteilen zu versehen und Diese über eine extra mit verbaute Platine zu steuern.

Im Gegensatz Dazu reicht bei einer SSD lediglich eine Platine inkl. verbauter Speicherchips aus die auch in Ihrer Größe häufig/meistens noch kleinerhttps://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=1035_Corsair~1035_Intel~1035_Intenso~1035_Micron~1035_Patriot~1035_Samsung~1035_SanDisk~1035_Seagate~4832_3 ist als die auf den herkömmlichen HDD's.

Grundsätzlich stellt sich die Frage:

Wieso sind eingentlich SSD's nicht schon viel früher auf den Markt gekommen sind ? Bekannt sind Sie ja schon länger. Liegt das vielleicht an der Vormachtstellung diverser HDD Hersteller ?

Insbesondere bietet die Auswahl der Steckverbindungen bei SSD's auch eine große Rolle, die es diesen Geräten u.a. auch ermöglicht an PCIe Steckplätzen verbaut zu werden. Auch hier sind herkömmliche HDD's beschränkt und die Auswahl an Steckverbindungen, die einen effizienten und schnellen Datentransfer erlauben einfach nicht vorhanden.

Auch die Begründung der sehr kostenintensiven SSD's ist mittlerweile auch kein wirklicher Grund mehr https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=4832_1~4836_2 ! Was die Langlebigkeit der SSD's angeht haben ebenfalls diverse Tests ergeben, daß die meisten SSD's die vom Hersteller angegebenen Lebenszeiten alle übertreffen oder sogar doppelte Lebensdauer haben.

Dieser sogenannte Kurzlebigkeitsmythos scheint wohl eher aus den Anfangszeiten der SSD's zu stammen oder fälschlicherweise unter anderem von den Arbeitsspeichern (RAM) zu stammen. Was eigentlich völlig sinnfrei ist.

Eigentlich stellt sich grundsätzlich die Frage, warum trotz all dieser Vorteile immer noch die SSD's, insbesondere wegen der hohen Materialeinsparung, teilweise teurer sind als herkömmliche Drehscheiben. https://geizhals.de/?cat=hde7s&xf=1080_SATA+1.5Gb%2Fs~1080_SATA+3Gb%2Fs~1080_SATA+6Gb%2Fs~3772_2.5

Auch in Rechenzentren und sonstigen Serverbereichen bringen SSD's viele Vorteile mit. Insbesondere der Lärm würde in diesem Bereich extrem reduziert werden. Diverse Nebenfolgen wie Berufskrankheiten Tinitus und andere gesundheitsschädigende Auswirkungen sowie deren Folgekosten für Krankenkassen spiegeln ähnlich wie beim Einsatz mit dem Gehäuse der der HDD's und den Verbau mechanischer Bauteile eine nicht kleine Rolle.

Der Desktopbereich und deren Mainboards bieten bei neueren Geräten immer mehr Anschlüsse für SSD's fordern den Einbau von schnellen SSD's.

-----------------------------

Natürlich werden HDD's auch weiter eine Rolle spielen, aber nicht mehr in dem Maße wie Sie es in der Vergangenheit getan haben. Sicherlich spielt dabei das Einsatzgebiet eine maßgebende Rolle. Eigentlich stellt sich die Frage ob HDD's ähnlich wie Schallplatten und CD's immer mehr in den Hintergrund rücken und nur eine Nebenrolle spielen oder irgendwann komplett verschwinden oder Sie gleichberechtigt neben der SSD eine Alternative darstellen.