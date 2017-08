SD-Speicherkarte 64 GB defekt - kein Zugriff - und dann geschah etwas seltsames...

Hallo an alle nach langer Zeit,

ein seltsames Ereignis hat sich Gestern 16.08.17 zugetragen. Eine SD Speicherkarte 64 GB gekauft und bei Inbetriebnahme festgestellt. dass ich keinen Zugriff auf diese Karte habe. Speicherkapazität 0 Byte - also defekt. CHKDSK nutzte nichts, da kein Zugriff auf RAW Format. Alle Versuche mit irgendwelchen Formatierungstools nicht erfolgreich.

Dann passierte etwas merkwürdiges bei / mit der Software 'USBDeview'. Diese Software bot mir plötzlich an 'Software muss vorher formatiert werden' und es gelang aus irgend einem Grund konnte ich die SD-SK plötzlich mit 'exfat' formatieren. Gesagt getan und meine Überraschung war grenzenlos als ich das Ergebnis vor Augen hatte.

Die SD-SK 64 GB hatte plötzlich 1.99 TB Speicherplatz und erstaunlicherweise konnte ich den auch nutzen, ob komplett weiß ich noch nicht, aber 200 GB (lief über Nacht) ohne Probleme und somit noch 1,7 TB frei.

Ein Versuch mit Fat32 zu formatieren war ebenfalls möglich, aber der freie Speicherplatz reduzierte sich 1,2 TB.

Ich glaube dies ist für viele spannend und eure Meinung dazu würde mich sehr interessieren.

In der Hoffnung auf eine rege Beteiligung verbleibe ich mit

Gruß Werner