„Probleme mit externer Festplatte“

Hallo,

Ich habe Probleme mit einer externen USB Festplatte.

Wenn ich diese an den PC Mit Windows 10 (alle Updates) anstöpsele dann wird die Platte auch erkannt .

Aber ich erhalte direkt die Meldung:

Sie müssen den Datenträger in Laufwerf F: formatieren, bevor Sie Ihn verwenden können.

Dies breche ich dann natürlich ab weil sich ja schon Daten (ca. 200 GB) auf der Festplatte befinden.

Wenn ich dann die Platte mit chkdsk F: /F analysiere erhalte ich die folgende Ausgabe:

----------------

C:\>chkdsk F: /F

Der Typ des Dateisystems ist NTFS.

Der erste NTFS-Startsektor ist nicht lesbar oder beschädigt.

Es wird stattdessen der zweite NTFS-Startsektor gelesen.

Version und Status des Volumes konnten nicht festgestellt werden. CHKDSK wurde abgebrochen.

-------------------

Was kann ich ich in solch einem Fall am Besten machen ?

Es handelt sich dabei um eine noch relativ neue 6 TB Festplatte von Intenso.

--------------

Vielen Dank,

trigger