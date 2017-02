„Problem mit SSD Laufwerk und HDD LW“

Guten Tag,

ich habe mir einmal mit "MiniTool Partion Wizard Pro 9.1" meine Festfestplatten

angesehen und habe dabei folgendes heraus gefunden:



LW (1) SSD 80gb mit Win 8.1; C:\(aktiv & system)

Root Dateien auf C:\autoexec.bat, bootmgr, BOOTNXT, config.sys, IO.SYS, MSDOS.SYS, pagefile.sys, swapfile.sys



LW (2) D:\(aktiv & boot)

Root Dateien auf D:\bootmgr, BOOTNXT



Was passiert, wenn ich LW D auf inaktiv setze? Wird dann LW C automatisch

auf "aktiv & boot" gesetzt; oder bootet das System dann nicht mehr?

Oder kann ich beide "bootmgr, BOOTNXT" von D löschen?

Wie das passieren konnte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bei der ersten Installation von Win 8.1?



Was kann ich am besten tun? Denn alles neu aufsetzen will ich nicht!

Reparaturversuch mit Win 8.1 hat nichts gebracht. Es blieb alles wie gehabt.

Meldung: keine Fehler gefunden.

Mein Problem ist, immer wenn ich Win neu starten will, erscheint nach dem Hochfahren "es ist ein Problem aufgetreten, das System muß neu gestartet werden", das funktioniert aber nur, wenn ich den Resetknopf drücke.

Kennt jemand eine Lösung ausser als neu zu installieren?



Vielen Dank im voraus.

mfg



