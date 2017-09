„NAS Server Festplatte Recovery“

Was heisst vom NAS gelöscht?



Nur darauf gespeicherte Daten oder auch auf NAS gespeicherte OS?



War das Ding ein RAID?



Wenn es nur um Daten auf der Partition des NAS geht, könntest Du mit einem der gängigen Tools wie Testdisk/Photorec oder Recuva haben. Dazu die Platte ausbauen und in einen normalen PC hängen.

Eine mindestens gleich grosse Platte extern oder intern als Ziellaufwerk und dann die Daten auslesen:



http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_DE



http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec



https://www.heise.de/download/product/recuva-43395



Wenn Du dagegen das Ding komplett zerbröselt hast, käme vermutlich für den 'Hausgebrauch' noch das hier in Betracht. Damit habe ich selbst aber keine Erfahrung, da ich von NAS in der Regel nur die Datenpartition gesichert habe und anschliessend das Ding erst mit Werksreset hergestellt und anschliessend die Daten zurück gesichert habe:



http://www.datenrettung-etc.de/nas-recovery.htm



Oder dann diese Programme:



https://www.wondershare.de/disk-utility/top-5-raid-festplatte-datenwiederherstellung.html



Nun hoffe ich, dass es einfach nur gespeicherte Daten auf dem Laufwerk sind;-)