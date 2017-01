„NAS-Laufwerk oder externe Festplatte“

Servus

Geht das alles mit einem externen Laufwerk auch, bzw. wo sind die Vorteile einer NAS-Lösung, die ja von der Anschaffung teurer ist

Das wird hier relativ verständlich erklärt - http://www.nasserver.info/nas-vs-externe-festplatte/ - der Artikel erhebt keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollsätndigkeit, zum Orientieren langt es aber alle mal.

Ich nutze selber privat zu Hause ein NAS der Firma Synology, Model 212j - darauf greifen neben 3 Smartphones noch 3 Laptops, 1 stationärer PC, ein Sattelitenreceiver und ein SmartTV zu. Auf dem NAS selber liegt sowohl eine zentrale Medienbibliothek (hautpsächlich Musik und Fotos) als auch alles Sonstige, was an Files im Hausgebrauch so anfällt (Dokumente, Word- und Exceldateien) - und natürlich bildet das gute Stück das Herz des Backup-Systems.

Aus eigener Erfahrung - so preiswert mittlerweile externe Festplatten geworden sind (1TB bekommt man ja regelmäßig im MM für unter 60€), so gross sind doch die ganzen Annehlichkeiten, die ein NAS bietet - ob du jedoch bereits bist, den entsprechenden Mehrpreis zu zahlen (du wirst mit einer ordentlichen NAS plus 1-2 Festplatten wahrscheinlich bei mindestens 200 € +/- 50€ landen), das musst du selber entscheiden.

