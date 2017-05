Hallo! Ich möchte Euch was fragen. Und zwar habe ich vor, für den PC eine gebrauchte SSD zu kaufen. Im Angebot ist eine, die in einer Playstation eingebaut war und ca. 1500 Betriebsstunden hinter sich hat. Ist diese zu empfehlen, oder hat es etwas Nachteiliges zu bedeuten, weil sie in einer Playstation gelaufen ist?

danke im Voraus