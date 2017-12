„Festplatte klonen“

Klar kannst du den "restlichen" Platz nutzen.

Wenn du mit Acronis klonst, dann wirst du zu Beginn des Klonvorganges gefragt, ob Acronis die Einteilung der neuen Festplatte proportional zur alten Festplatte vornehmen soll oder ob du die Einteilung selber vornehmen willst. Wenn du dich für die zweite Variante entscheidest, dann kannst du selber eintragen, wie groß oder wie klein die jeweiligen Partitionen werden sollen, ansonsten übernimmt das Programm die Einteilungen, was aber in der Regel dazu führt, dass die C-Partition überdimensioniert ist - vor allen Dingen dann, wenn die neue Platte, wie in deinem Fall, gleich viermal so groß ist, wie die alte Platte. Da wird dann bei automatischer Ausführung die C-Partition logischerweise auch viermal so groß, wie sie bisher ist. Und ob das notwendig ist, das musst du natürlich selber entscheiden bzw. dementsprechend einstellen.