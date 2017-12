Ext.Festplatte wird nicht angezeigt, Window 10

Hallo,

meine ext.Festplatte wird nicht mehr angezeigt.Diese benutze ich schon seit Jahren als Backup.

Beim einschalten der ext.Festplatte h?rt man, dass diese akustisch angemeldet wird.In der Datentr?gerverwaltung ist diese Festplatte nicht aufgef?hrt, so das auch keine Zuordnung zu erkennen ist. Es sind nur die Partitionen der station?ren Festplatte und eventuelle USB Sticks mit Buchstaben zu sehen. Alle USB Sticks arbeiten an diesem USB Anschluss einwandfrei

Wo k?nnte das Problem liegen?



Info: Hatte in der vorigen Woche mein neues Smartfone HUAWEI P8 Lite an diesem USB Anschluss angeschlossen.

MfG

Werner Dahm