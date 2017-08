Ersatz für tote Kingston SSD und neue NAS Sicherung

Hallo freundliche Helfer,

der Sekundentod meiner Kingston SSD120 GB hat mich überrascht. Das Kingston 120 GB SSD Bootlaufwerk C:\ mit nur dem Betriebssystem und Programmen war plötzlich ohne Vorwarnung funktionslos. Erst kam die W10 Meldung, dass schwere Fehler aufgetreten seien und diese gesammelt würden. Danach sei ein Neustart erforderlich. Neustart gab es aber nicht mehr. Später mit dem sehr guten Minitool Partition Wizard, das ich aus dem Nickles Forum kenne, wurde die SSD zwar erkannt, aber 0% Verwendung, keine Daten, bleibt auf Zimmertemperatur, also keine Stromaufnahme mehr. Strom- und Datenkabel getauscht, ohne Änderung, also Schrott. Die zeitgleich gekaufte 1TB Toshiba HDD wurde mehr als 7000 Mal eingeschaltet und hat mehr als 8000 Betriebsstunden.

Habe eine 250 GB Hitachi HDD mit Image, das ich mit dem Minitool beim ersten Versuch erfolgreich gemacht hatte, angeschlossen und konnte wieder booten. Allerdings in Minuten anstatt Sekunden wie bei der SSD. Auf den Geschwindigkeitsvorteil möchte ich nicht verzichten.

Als Datensicherung, die auch bei Diebstahl des PCs funktioniert, denke ich an eine NAS Station, die in einem Versteck läuft. Datenübertragung über das Stromnetz mit dLAN Ethernet higspeed 85, das ich noch habe. WLAN hat mein Asus H81M-plus Board nicht, aber die Fritz Box, die mit einem LAN Kabel mit dem Rechner verbunden ist. Es brauchen nicht die billigsten Geräte sein. Betriebssicherheit hat Vorrang.

Um guten Rat bitte ich für: 1. Für eine, 100 - 120 GB SSD, die ich ausschließlich als Laufwerk C:\ verwende. Und 2. Eine NAS Station, die für den automatischen Backup sorgt und von der ich eine Ersatzplatte C:\ klonen kann. Ich brauche keine 4 K Möglichkeit.

Mit Dank im Voraus

MfG Weva