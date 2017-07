Eigenartiges Problem mit HDD unter Win7,

Guten Abend,



ich habe ein ziemliches Problem mit meiner zweiten Festplatte (Western Digital S-ATA 3-GB Festplatte, aufgeteilt in 2 Partionen - 1 x 2,5GB (Laufwerk D: und 1x300G (Laufwerk E:), meine Boot-Platte ist eine WD SSD-Platte.

Ich habe Daten von meinem Laufwerk D auf einen USB Stick kopiert, den habe ich auch ordnungsgem?? Hardware sicher entfernen, entfernt, als ich dann wieder auf meinen Arbeitsplatz ging, wurde mir das Laufwerk E pl?tzlich nicht mehr unter seinem eigentlichen Namen "DATEN2" angezeigt, als ich versuchte darauf zuzugreifen, kann eine Meldung, dass die Festplatte (Partition) formatiert werden m?sse, um darauf zu greifen zu k?nnen. Das habe ich nat?rlich nicht gemacht und habe schon mit diversen Programmen versucht was zu retten (Testdisk, GetDataBackNTFS; Linux Live CD mit G-Parted, usw.) Unter Linux wird zumindest der Laufwerksname "DATEN2" korrekt angezeigt, aber auch werden keine Daten angezeigt.

Hat jemand eine Idee, was da noch machen k?nnte ??



Vielen Dank schon mal !!!



