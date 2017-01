„Chrystal Disc oder Windows. Welcher Azeige kann man trauen?“

Hallo Forengemeinde,



ich habe neulich Chrystal Disc laufen lassen, weil ich wissen wollte, ob meine Festplatten alle noch in Ordnung sind. Bei der SSD zeigte mir das Programm "Gut" an, bei meiner HDD allerdings "Vorsicht".



Schaue ich aber in Windows nach, wird mir meine HDD als "voll funktionstüchtig" angezeigt. Meine Frage: Was denn jetzt? Soll ich Chrystal Disc glauben oder Windows?



Habe dann mal Low Level (Reparatur + Formatieren Option) laufen lassen. Ergebnis war das gleiche: Christal Disc wieder "Vorsicht", Windows wieder "voll funktionstüchtig". Also wieder: Was denn jetzt?



Eine HDD weg zu werfen, die letztlich noch einwandfrei funktioniert, wäre ärgerlich. Könnt ihr mir da weiter helfen? Was für Erfahrungen habt ihr mit sowas?



Liebe Grüße



Calico

