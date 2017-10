Brauche DRINGEND Hilfe!!!

Hallo,

ich habe ein RIESEN Problem. Meine anderthalb Jahre alte 8TB Seagate-HDD-Backup-Festplatte, die gestern abend noch problemlos funktionierte, wurde heute morgen nicht mehr von meinem Rechner erkannt. In der Nacht gab es keinerlei mir bekannten Besonderheiten, der Rechner war im Energiesparmodus.

Weder in Windows noch im BIOS taucht die Platte auf. Nachdem ich die Platte ausgebaut und per externem Anschluss anschloss, erkannte Windows nach einigen Sekunden die ersten beiden von drei Partitionen. Auf der Suche nach der dritten, hakte er und der Explorer hängte sich auf (trotzdem halbe Stunde laufen lassen). Seitdem erkennt er die Platte erneut nicht mehr, und es verbleibt das monotone Geräusch, als hinge er auf einer Spur fest.

Ist die Platte noch zu retten? Bzw. die Daten darauf? Wenn ja, wie? Oder von wem?

Bin für jede Hilfe dankbar!!!