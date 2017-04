„bekomme CRC-Fehler durch Formatieren nicht weg“

Ja, das mit dem Chhdsk + Optionen habe ich vorneweg auch schon probiert (also VOR dem Formatieren - und erfolglos)

Und - apropos Vertrauen in eine HDD ==>> selbstverständlich geht ein weiteres Backup auf eine andere Platte - an einem anderen Ort

Nur jetzt gerade - ich habe dieses CRC-Problem auf zwei verschiedenen Platten erlebt - und deshalb frage ich nicht nur nach dem Zustand der jeweiligen Platte, sondern auch nach der etwa vorhandenen Möglichkeit, dass beim Übertragen oder beim "Sender-System" etwas schief läuft

Und ich frage auch deshalb in die Runde, ob vielleicht jemand schon einmal das gleiche erlebt hat

Scheinbar habe ich alles richtig gemacht - und trotzdem klappts nicht -(

Ich will ja auch nicht die statistisch unwahrscheinlichere Möglichkeit ausschliessen, dass BEIDE Festplatten einen "Schuss" haben Aber bevor ich sie beide in die Tonne trete, will ich erstens noch ne dritte testen (das geht erst nächste Woche) - und halt auch mal andere User fragen