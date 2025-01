Hallo!

Für einen Bekannten soll ich auf einen neu eingerichtet PC/Laptop (Lenovo ideapad 110-17IKB, Win 11 Home,23H2;Build 22631.4602; 64Bit) das Spiel Siedler 7,(Orginal DVD), zum laufen bringen. Die Installation von der DVD - kein Problem, beim Update einspielen über den Ubisoft Autopatch kommt aber immer die Meldung, dass dieses nicht abgeschlossen werden kann. Beim starten bekomme ich dann die Meldung über eines Fehlers mit der Internetverbindung, was aber so nicht stimmt. In der Einstellungsoption/Launcher-Einstellung alles deaktiviert, bei der Firewall (Defender) auch erstmal alles auf Null gestellt - keine Verbindung. Alle Treiber (Grafik usw.) auf neustem Stand. Was muss ich wo und wie noch einstellen/verändern, um dieses Spiel zum laufen zu bringen?

Vielen Dank schon mal im Voraus