Space Mechanic - Raumstationen reparieren

Ich halte von Bumm Krach Spiele nichts, ich glaub ich hab das hier schon öfters kund getan.

Aber das Spiel würde ich mir kaufen, wenn mein System das zuließe.

Um was geht es?

Um eine Simulation in der man Raumstationen repariert.

Find ich cool.

"... machen sich die Spieler im All die Hände schmutzig, reparieren kaputte Maschinen, diagnostizieren Probleme und verwalten Ressourcen. Dabei will man einiges an Realismus bieten und die Spieler von der Fehlersuche bis zur Reparatur der hochkomplexen Weltraumtechnik stetig fordern.

https://www.krone.at/3091463