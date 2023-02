Microsoft Game Pass im Überblick

(Foto: Pixabay)

Wer viel am Computer oder auf der Xbox spielt, hat sicher schon einen Blick auf den Xbox Game Pass geworfen. Das Abomodell von Microsoft ermöglicht es, gegen eine monatliche Zahlung (oder auch über die Nutzung von Guthabenkarten) auf eine große Bibliothek von Spielen zuzugreifen.

Jeden Monat kommen neue Spiele und Titel, die von Xbox Studios entwickelt werden, hinzu, wie beispielsweise Halo, Forza oder auch Grounded. Sie sind bereits am Releasetag erhältlich.

Je nach Vereinbarung bleiben Spiele von externen Studios nur für einige Monate im Game Pass. Wer möchte, kann diese dann aber zu einem günstigeren Preis kaufen und weiterhin Zugriff zu haben. So bietet sich das Abomodell auch als eine gute Möglichkeit, die Produkte zuerst auszuprobieren, bevor man sich für einen Kauf entschließen sollte. Oder aber um das entsprechende Spiel dann auf einer anderen Plattform wie beispielsweise Steam zu erstehen, wo man, je nach Spiel, eine größere Community hat.

Game Pass Konsole & PC & Ultimate

Generell unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Versionen des Game Pass. Wer primär auf der Xbox spielt, greift hier zum Xbox Game Pass für Konsole. Damit erhält man Zugriff auf ausgewählte Rabatte, Xbox Game Studio Spiele zum Release und die Bibliothek von über 100 Spielen. Das Abo kostet im ersten Monat einen Euro und danach werden 9,99 Euro fällig.

Der Game Pass für PC kostet eben soviel und richtet sich, wie der Name erahnen lässt, primär an Nutzer, die am PC spielen möchten. Er bietet zudem auch den Zugang zu EA Play, einen Aboservice von Spiele-Hersteller und Publisher Electronic Arts.

Wer etwas tiefer in die Tasche greift, bekommt mit einem Upgrade auf die Ultimate Variante des Game Passes die Möglichkeit viele Spiele auch über ein Smartphone und Tablet zu spielen. Benötigt werden dafür die Xbox App und eine schnelle Internetverbindung. Mittlerweile gibt es auch einige Samsung Fernseher (Modelle 2022) für die eine native Xbox App entwickelt wurden. Die Ansteuerung der Controller erfolgt dann über Bluetooth.

Dank einer Kooperation mit Electronic Arts hat man zudem Zugang zu Teilen des EA eigenen Aboservices EA Play. Dieser umfasst rund 60 der besten EA-Titel wie Mass Effect, Battlefield oder FIFA. Für aktuell erscheinende Spiele gibt es zudem einen 10-stündigen Demo-Zugang, um sich selbst ein Bild von einem Titel zu machen. Auch die Spiele von EA sind remote über Tablet und Smartphone spielbar. Für Xbox Spieler bietet sich daher besonders das Ultimate Abo an, um den zusätzlichen Zugang zu den EA Spielen zu erhalten.

Games with Gold

Besitzer einer Xbox Series X|S und Xbox One profitieren zudem von den Games with Gold Spielen. Jeden Monat gibt es ausgesuchte Spiele, die man seiner Bibliothek hinzufügen kann. Dies muss innerhalb des jeweiligen Monats geschehen und nach Ablauf des Abos ist es nicht mehr möglich, die jeweiligen Spiele zu spielen.