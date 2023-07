!0 Jahre und kein wenig müde

Wie auch manche über sowas denken mögen, es hält fit und macht Spaß.

Ich habe die von FC3 an auch noch alle laufen und spiele sie häufig von vorn durch. - FC2 habe ich eingemottet. Die Grafik wird auch unter 4K nicht besser und der Storyverlauf gefällt mir auch nicht wirklich.

Aktuell spiele ich grad FCNewDawn. Sehr lustig. Ich bin diesmal geduldig und hohle mir vorm Killen der Zwillinge grad alles, was geht. Die Waffen sind verbessert bis zu Geht-nicht-mehr, die Fähigkeiten aufgeblasen wie blöde....

Wenn man die Waffen grenzlos verbessert, genügt ein Body-Treffer im markierten Bereich bei den Mutanten-Tieren mit dem Gewehr oder der MP. - Ist fast schon langweilig, aber sammelt Inventar wie blöde. Die Expeditionen habe ich schon jede 15 mal durchgespielt und die Muskeln schwellen weiter.

Und weil meine Waffen so heavy geworden sind, nutze ich ausschließlich Gewehr, MP und Scharfschützengewehr. Finde ich so sehr sportlich. Ach ja: Des Weiteren ausschließlich den Annäherungs-Sprengstoff. - Sehr effektiv....

Abgesehen davon sehen die die Spiele von FC3 an mit der richtigen GraKa schon wirklich wie moderne Spiele aus. - Habe alles aufgerissen, was geht.

Habe ich auch mit den alten Wofenstein-Spielen gemacht. Nur bei Wolfenstein Old Blood gerät meine GraKa, wenn ich alle Optionen unter 4K auf den höchsten Stand schraube, in stottern. Das Spiel ist offensichtlich zu alt, da kommen moderne GraKas dann mit der Programmierung nicht mehr so richtig klar. Aber auch so sieht Wolfenstein Old Blood geil aus.

Bei Wolfenstein The New Order läufts mit allem aufgerissen flüssig, aber die GraKa macht schon ziemlichen Lärm - obwohl immer noch erträglich. Bei Younblood gehts auch noch. Bei The New Order bleibt die Karte leise, aber aber es ist auch nicht wesentlich hübscher als unter HD. Da sperrt die Engine des Games irgendwas...

Am Geilsten finde ich von der Grafik her immer noch FC 6. Das ist wirklich mal schönes Raytracing..... Aber ich bin und bleibe leidenschaftlicher Sologamer. Habs in FC schon oft im Coop versucht, aber die anderen Jungs haben mir immer das Ergebnis versaut. Das hat mich dann doch zu sehr frustriert....