The Callisto Protocol | Oh weh!

Hey Leute,

bei meinem selbstgeschenkten Weihnachtsgeschenk, einer RX6900XT, war als Dreingabe das Spiel "The Callisto Protocol" dabei.



Seit vorgestern konnte ich es dann auch laden und installieren. Obwohl das Spiel imnsgesamt mit sehr guten Frameraten und höchsten Details auf meinem 4K-Monitor läuft, hat es zwischendurch arge Hänger. Nach kurzer Recherche im Netz wurde das auch bestätigt. Selbst mit aktueller HighEnd Hardware läuft das Gruselgame nicht sauber. Gestern kam schon das erste Update, was aber an den eingefrorenen Frames nicht viel ändert. Auch eine Reduzierung der Qualität udn Auflösung bringt nichts. Also wiedereinmal ein Spiel, was lieblos von der Konsolenversion auf die PC Version portiert wurde. Es reift dann wohl beim Kunden.