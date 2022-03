Einmonatige Mitgliedschaft bei PlayStation

(Foto: Pixabay)

Spieler, die sich für eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus entscheiden, erhalten zwei bis drei kostenlose Spiele pro Monat. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Nutzer, die spielen, an nichts gebunden sind. Dies liegt daran, dass der Zeitraum, für den das Abonnement abgeschlossen wurde, automatisch endet.

Es ist dadurch möglich, dass die Betroffenen ihre abgeschlossenen Abonnements immer unter Kontrolle haben. Wer gerne Spiele mit der PlayStation spielt, für den lohnt sich dieses Abonnement, denn für einen relativ geringen Betrag von 8,99 Euro pro Monat können zwei bis drei Gratisspiele heruntergeladen werden. Sie lassen sich mit PlayStation plus 1 Monat abspielen, der eine ausgezeichnete Qualität zugeschrieben wird.

Nach der Zahlung wird das Prepaid-Abonnement direkt per digitalem Code zum Spieler geschickt. Wer es liebt, digitale Spiele über das Internet aufzurufen und zu spielen, kann ihnen mit dem 1-monatiges PlayStation Plus-Abonnement eine echte Freude gemacht werden. Mit dieser Mitgliedschaft können die Spieler über dreißig Tage hinweg das gesamte, digitale Netzwerk von Sony und allen Vorteilen, die mit dem ihm verbunden sind. Um die Onlinespiele spielen zu können, ist auch der Einsatz von PlayStation Plus und der PlayStation-Konsole notwendig. Spieler, die über eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft verfügen, können einen Monat gewährt wird, haben Gamer die Chance, für insgesamt 30 Tage spielen.

Unbegrenztes Spielen mit der 1-monatigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft!

Eine PlayStation Plus Mitgliedschaft macht ein vernetztes Spielen möglich, da viele Spieler auf das gemeinsame Spiel setzt. Das Spielen über dieses hochwertige Netzwerk hat gleich mehrere Vorteile, die dabei unterstützen, dass das Spielen im Internet richtig Spaß macht. Das Abonnement von Play Station Plus für einen Monat bringt die folgenden Vorteile mit sich:

Jeden Monat 2-3 kostenlose Spiele herunterladen

Rabatte auf die gewünschten Spiele erheben

Onlinespiele mit mehreren Spielern (Multiplayer-Games)

Exklusive Rabatte im Store von PlayStation

Exklusive Spielinhalte, wie den Game Packs

100 GB großer Cloud-Speicher

Share Play

Als Speicherplatz für die Onlinegames erhalten die Spieler 10 Gigabyte. Insgesamt profitieren die Spieler von der Teilnahme an einer Spielgemeinschaft bzw. Spielecommunity zu werden. So wird es ihnen ermöglicht, regelmäßig in einer Spielgruppe zu spielen und mit anderen einfach nur Spaß zu haben. So kann eine Spielecommunity aufgebaut werden.

Neben dem gemeinsamen Spiel über ein Netzwerk gibt es eine maximale Interaktivität und die Darstellung der verfügbaren Inhalte. Die PlayStation Plus (PSN) stellt die ultimative PlayStation Network-Mitgliedschaft dar! Holen Sie sich das absolute Maximum an Interaktivität und verfügbaren Inhalten mit der verfügbaren Playstation Sie gewähren passionierten Gamern spezielle Funktionen im PSN und exklusive Premium-Inhalte, darunter jeden Monat kostenlose Spiele! Die PSN bietet Gamern Zugriff sowohl auf Minispiele als auch auf die typischen Klassiker. Es sind sogar Avatare und spezielle Designs werden angeboten. Daher sollten die Gamer immer auch die Testversion von Spielen, die vor dem Kauf ausprobiert werden. Wer spielen will, sollte keine Neuerscheinungen mehr verpasst und sämtliche Vorteile genießen können.

PlayStation Plus steigert das Spielerlebnis

PlayStation Plus kann man für einen, für drei oder für zwölf Monate ein Abonnement abschließen. Auf den Spielekonsolen von PlayStation werden viele innovative Spiele auch in Gruppen spielbar, sodass das Spiel auch digital über die Spieleplattform verlaufen kann. Wer diesen Share Play Modus verwendet, ist der Spielführer dieser Art des Spiels. Gleichzeitig ist er der Gastgeber, der auch die Gestaltung des Spiels genauer unter die Lupe nimmt.

Es ist zudem wichtig zu erkennen, dass es sich bei PlayStation Plus für einen Monat ein Abonnement ist und dass dafür auch die rechtlichen Bedingungen zählen – wie Kündigungsfrist oder Gebühren – die automatisch berechnet werden. Die Gebühr für das Abo wird automatisch über die gewünschte Zahlungsmethode abgebucht. Dabei läuft das Abonnement lediglich so lange, bis es vom Nutzer unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien gekündigt wird.