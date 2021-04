„HDD steigt beim Spielen aus“

Könnte das an einem kürzlichen Update des Spiels liegen?



Durchaus möglich - falls möglich deinstalliere das und versuche es erneut.

Habe ich die Festplatte kaputt gespielt?



Naja - manchmal gehen die auch einfach so kaputt und es muss nicht nur zwingend an der Platte liegen, sondern die ist ja auch mit einem Kabel angeschlossen, dass eine Macke haben kann;-)



Das lässt sich zumindest mittels eines Tools für die SMART-Werte wie CrystalDiskInfo oder den biederen Smartmontools herausfinden. Wird SMART per BIOS/UEFI überwacht, sollte auch dieses bei offensichtlichen Defekten herummosern.





Kann so ein Spiel nur auf SSD installiert werden?



Wie jede andere Software auch - natürlich!



So aus dem Bauch heraus würde ich jedoch eher auf ein thermisches oder energetisches Problem schliessen oder einer Kombination daraus. Da das problem erst im Laufe des Spiels auftritt, könnte ich mir vorstellen, dass die Graka mit zunehmender Wärme und Lüfterdrehzahl das NT ziemlich belastet und dann die Festplatte zuwenig Spannung bekommt, was zu deren "Abmelden" führt. Anderer Ansatz ist ein überhitzter Controller im Laufe der Spielzeit und auch das Motherboard selbst kann bei zuviel Last auf dem NT für "komische" Effekte sorgen, vor allem wenn es ein Low-Coast ist. Die reinen Wattzahlen sind da auch nicht alles.

Daher checke vor allem anderen die Verkabelung (ggf. Kabel ab- und anstecken), entstaube den PC und habe auch ein Auge auf das NT. Schaue Dir auch die Stromstecker der Graka von innen an, falls die schon verschmort sind oder Schmauchspuren haben sollten.