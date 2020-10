Hallo,

spiele nun wiedermal nach paar Jahren COC , aber diesmal mit "BlueStacks" auf dem Lap !

das Spiel läuft bis jetzt unter Win10 ohne Probleme .

Problem ist das ich über PP nichts kaufen kann ( Diamanten und son Zeugs ) und NEIN ich habe nicht zuviel Geld !!!

es kommt immer folgende Fehlermeldung :

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.Bitte versuchen Sie es später erneut.[OR-CAC-01]

liegt es an PP oder am Emulator oder am Spiel ? ...hat jemand ähnliche Erfahrungen ?

Gruß