DOS-Spiele unter win 10 64 bit

Hallo, habe auf Youtube ein Video gesehen, in dem gezeigt wird, wie man Dos-Spiele auch unter Win 10 64 bit installieren und spielen kann. Das Video heißt "Running DOS applications on Windows 10(x64)". Da ich kein Englisch und das Video nicht so schnell verfolgen kann, hätte ich gerne gewußt, ob es wirklich möglich ist, Dos-Spiele in Win 10 64 bit zu installieren und auch zu starten. Wenn ich ein Dos-Spiel starten will, kommt "diese App kann auf diesem PC nicht ausgeführt werden. Ich bedanke mich recht herzlich für die Antwort.