„Bildschirmkollaps bei ps3-konsole und pc-Spiel via HDMI“

Moin Moin, ich habe eine älteren Fernseher von Hisense. Das Bild ist eigentlich bestens. Die Umstellung von Terrestrisch zu DVBT2 ist mittels eines Modems gelungen. Nun wollte ich meine PS3 über HDMI an diesen, jetzt ja nur noch Monitor, anschließen. Nach kurzer Zeit brach das Bild zusammen und zeigte nur noch gelbe bzw. grüne Bildzeilen an. Dazu ein nerviger Piepton. Das Bild baut sich dann, quasi als Neueinschaltung neu auf, bis kurze Zeit später der erneute Zusammenbruch kommt. Gleiches passiert wenn ich ein PC-Spiel (Anno 1404) via HDMI auf den Bildschirm übertrage. Andere Funktionen, wie z.B. Netflix funktionieren über HDMI und Notebook problemlos.

Woran könnte es liegen?