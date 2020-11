„Betrug mit Playststion 5“

Ich kann das endlose Gelaber um die Playstation 5 schon lange nicht mehr hören. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Playstation Pro 4 und auch noch meiner uralten Xbox 360. Die PS4 Pro wird mir noch viele Jahre zum Zocken reichen, die PS 5 kauf ich vielleicht irgendwann mal wenn sie günstig rausgehauen wird und vor allem wenn es dann auch sehr gute PS5 Games gibt.

Die PS4 Pro hab ich vor einem Jahr für 320 Euro neu bei Otto gekauft, das VR Bundle gab es für 200 Euro. Zwischenzeitlich sind die Preise wieder teils irre gestiegen.

Was ich grad zocke? Den 25 Jahre alten pixeligen Klassiker Doom 64 (5 Euro im Playstore) auf einem 85 Zoller TV in 4K (sogar schon ready for PS5... :-)