Nur für Englisch- und Französischleser

Hi Folks,

hab mich lange ausgeklinkt (wie Ihr seht arg im Streß) aber demnächst geht es in die Rente, da gibt es endlich tagsüber lustigere Beschäftigungsmöglichkeiten und Zeit für Foren.

Mir ist da eine kleinen Perle untergekommen und da das Studio nicht weit von mir liegt hab ich den Trieb das voller Stolz mal vorzustellen.

Eine Art Detektivspiel vom Manga inspiriert das kontinuierlich erweitert wird. Die Entwickler kümmern sich rührend um ihre Anhänger, über neu aufzunehmende Figuren kann man beispielsweise mit abstimmen. Man kann schön die Entwicklung verfolgen wie von der 2D zur 3D Zeichnung. Zur Zeit gibt es Sunrise City leider nur in englisch und französisch für Windows, aber damit hat man ja immer noch wenigstens die halbe deutsche Spielerwelt abgedeckt :D. Kommentare in deren Forum könnt Ihr übrigens in deutsch machen.

Was haltet Ihr von diesem https://sunrisecity.itch.io/sunrise-city

(noch) kleinen Spiel? Würde mich freuen wenn man meinen guten Geschmack bestätigt :D :D :D

Frenchie