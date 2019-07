Hab mich bisher eigentlich gesträubt den Epic Store zu installieren.

Steam und Uplay haben mir bisher gereicht.

Aber man muss sagen Epic lässt sich nicht lumpen und verschenkt wirklich desöfteren nette Spiele. This War of Mine ist wirklich ein tolles Spiel.



Vielleicht installier ich den Epic Store doch mal.

Mein Pile of Shame ist aber eigentlich auch so schon groß genug