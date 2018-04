PSP 2004 defekt

Hallo zusammen,



meine PSP 2004 hat ewig im Schrank gelegen und zeigt jetzt beim Einschalten nur noch diesen komischen Bildschirm mit blauen Streifen links (mehr) und unten (weniger).



Erst ging's noch zwischendurch ein paar Mal, dass sie ganz normal hochgefahren ist, jetzt aber gar nicht mehr. Irgendwas ist da instabil und ich weiß nicht was.



Der Ton funktioniert und auch die Navigation (man sieht halt nix) und auch am PC wird die PSP erkannt und die Inhalte werden da auch angezeigt.



Ich dachte erst, der Akku ist vielleicht hin, aber auch bei angeschlossenem Kabel ist es genau das gleiche.



Grafikkarte vielleicht? Kann ich die tauschen?



Sorry ich hab so recht keinen Plan (aber jemanden, der löten kann, wenn das hilft).



Wär wirklich toll, wenn jemandem hier was dazu einfällt!



Gruß,



finn

PSP defekt