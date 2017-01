„Hilfe zu Umgang mit Steam gesucht...“

Hallo !

Ich bin ziemlich gefrustet und weiss nicht, was ich tun kann. Habe ein halbes Dutzend Spiele auf Steam und Alles lief bisher ohne Probleme. Nun habe ich kürzlich auf meinem PC (Win7 64) das System neu aufgesetzt. Danach gabs Probleme mit der Erkennung der Graka (nur Standard-VGA) und ich zog für ein paar Reparaturtage meinen Zweit-PC (Win7 32Bit) heran. Auf dem installierte ich auch Steam, was gut klappte. Jetzt läuft mein "guter" PC wieder, aber auf Steam will ausgerechnet mein Lieblingsspiel Age of Empires II HD partout nicht starten. Es taucht ganz kurz eine Meldung auf (MS VC Redist...) und dann gar nichts mehr.

Soweit der Verlauf. Der sog. "Support" von Steam verweist stur auf die Entwicklerseite bzw. Microsoft. Ich konnte auch nichts finden, um denen mitzuteilen, dass mein Problem bei der Steamumgebung bzw. der sonst. Software liegt. In der Community findet sich nur Gefluche wegen Null-Support. Ich sehe keinen Sinn darin, Microsoft zu verklickern, dass Steam nicht läuft.

Die ganzen MS C++-Bibliotheken hab ich schon neu installiert, aber es half nicht. Die Steam-Client-Software auch. Alle anderen Spiele laufen. Steams Fehlersuche brachte auch nix. Soll ich den gesamten Ordner "Steam" mal löschen und Alles neu installieren ? Hat das der Umzug auf den Zweit-PC bewirkt, und wie kann mans rückgängig machen ?

Was kann ich denn überhaupt tun ? Sch..ss-Steam !!!!

Alibaba