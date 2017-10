Black Ops 2: UHD vs FullHD Ruckeln trotz hoher FPS

Hallo zusammen,

ich habe ein sonderbares Problem und versucht, es per Video darzustellen. Unter folgendem Link könnt ihr es ansehen. Geht nur knapp 50 Sekunden. Da das Video aber nur mit 60fps gerendert ist, frage ich mich, ob man das Problem überhaupt sieht. Also ich muss zugeben, live im Spiel ist es um Welten eklatanter und im Video fast nicht zu erkennen.

https://www.youtube.com/watch?v=obNPW7cot2k&feature=youtu.be

Das uralte Spiel Call of Duty Black Ops 2 ruckelt bei mir, seit ich einen 4K Monitor habe und es demzufolge auf UHD spielen will (max. mögliche Einstellung im Spiel). Dabei habe ich extrem hohe FPS Zahlen. Man sieht sie rechts oben. Um die 230 unter UHD und 500-600 unter FullHD. Trotzdem ist es in UHD nicht spielbar. Unpräzise, fühlt sich ruckelig an, unsauber, zäh...

Mein System: Windows 10 64bit, Intel Xeon E3-1231 V3 @ 3.4GHz, 32 GB RAM, NVidia GeForce 1070, neueste Treiber und nichts besonders, das im Hintergrund läuft.

Monitor ein LG 27UD68 W mit IPS Panel (5ms Reaktionszeit, 60Hz).

Und ja, das Sonderbare ist ja, die Framerate stimmt. Unverträglichkeit mit der Herzzahl des Monitors? Wenn ich die Option "Sync Every Frame" aktiviere, habe ich nur 30fps.

Also das Video hilft wahrscheinlich wirklich nicht. Aber vlt. hat jmd. eine Idee. Kann doch nicht sein, dass ich mit solch einem System, diese alte Gurke nicht in UDH spielen kann.

Viele Grüße

Marc