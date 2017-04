altes dos-spiel, might and magic 5, dosbox-problem?

hallo,

ich hab ein problem mit einem alten dos-spiel, "might and magic 5, world of xeen", bitte nicht verwechseln mit "heroes of mm5", es ist die "ur-version". als emulator dient die dos-box 0.74.wenn man in verschiedene tavernen, schmieden oder waffenläden reingeht und auf die grauen "eintritts-altäre" klickt, kommt man zwar rein, aber danach bei dem versuch wieder rauszukommen, hängt sich das spiel auf.

mein bs ist win7 pro, pc athlon x2-64 mit 2,3 ghz, 8 gb ram, vielleicht kommt die dosbox damit nicht klar.

hat jemand eine idee?

mfg felix