„Spiele ruckelt trotz guten PC.“

Hallo erstmal,



Ich schildere hier mein Problem.

Hier erstmal meine PC-Daten.

AMD FX 4100 Quad-Core Prozessor (4x 3,6ghz,nicht übertaktet)

8GB Ram.

AMD Radeon HD 6570

Windows 7 64Bit.

So jetzt zum problem. bei z.B The Amazing Spider man 1.-2. Teil hab ich ruckler obwohl das spiel auf 600x460 Auflösung und sehr niedrigen Grafikeinstellungen ist. Da ist jetzt meine Frage, Was kann ich da tun? ich hab eigentlich schon alles mir denkliche probiert. - Danke für die Hoffentliche Hilfe für mein Problem.

MfG Steven :)

