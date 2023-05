Ordner für Office 365 Accounts fixieren

Hallo

Ich wollte fragen, ob es möglich ist, bei Erstellung oder auch nachträglich, bei Office 365 Konten eine gewisse Hauptordnerstruktur vorzugeben.

Damit meine ich, dass es z. B. unter den "Eigenen Dateien", also sozusagen dem Root-Benutzerordner in OneDrive die fixen Ordner "Bilder, Musik, Videos, Dokumente" gibt (am besten noch, dass diese direkt verknüpft sind mit den entsprechenden "lokalen" Windows-Ordnern). Diese Ordner sollen vom Benutzer nicht gelöscht werden können, auch sollen keine weiteren Hauptordner erstellt werden können. Innerhalb dieser Hauptordner sollen die Benutzer aber machen können, was sie wollen.

Besten Dank und Gruss

Thomas