Nach Update auf 23H2 verschwanden Ordner in fremdes OneDrive???

Hallo!

Gestern startete ich das Update auf 23H2. Nachdem Alles fertig war (ja, ich habe ein Backup gemacht), fuhr ich die Kiste runter. Ich sollte ja neu starten, aber das konnte ich auch heute. Heute fuhr die Kiste normal hoch. Unter den Mails war eine, von nem Freund, der fragte, ob ich sein OneDrive zugemüllt hätte? Wir tauschen ab und an Videos aus, deshalb ist sein OneDrive fest mit mir verknüpft. Und nein, ich hatte wissentlich nichts rübergeschoben, es muss wohl das Update gewesen sein?

Jedenfalls waren meine Ordner "Desktop", "Documents" und "Pictures oder Eigene Bilder" auf sein OneDrive verschoben - warum auch immer? Ich habe erst einmal versucht, den Kram wieder zurückzuschieben. Auf dem Desktop sah man die Einstellungen natürlich in vollem Durcheinander, nur die Ordner waren ganz verschwunden. Nach ein paar Klicks in anderen Bereichen, stellte ich fest, dass gut die Hälfte der Links vom Desktop verschwunden waren. Also irgendwie totales Chaos!

Und ausser dem Update hatte ich gestern gar nix am System gemacht, und in OneDrive auch nichts. Mein Freund meinte, es wäre bestimmt so ein Werbeding von MS, um auf die "Nützlichkeit" von OneDrive zu verweisen (weil sie gerne meine priv. Daten wollen), und es wäre eine Standardeinstellung, auf OneDrive Sicherungen zu machen - was dann ein Abo erfordert - und man müsste bloss diese Einstellung wieder auf "Auf eigenem Rechner speichern" zurücksetzen. Hab das aber nicht gefunden.

Tja, dieses Werbeding finden, Backup wiederherstellen, was heisst, auf 22H2 festzusitzen, oder Alles neu aufzusetzen. Letzteres würde ich gerne vermeiden. Ich bin ein denkfauler alter Sack geworden und habe einen Horror vor diesem Stress.

Was würdet Ihr raten?

Alibaba