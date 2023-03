gerade gelesen:

Microsoft erhöht Cloud-Preise

Zum 1. April 2023 passt Microsoft die Preise für Cloud-Produkte weltweit an. In Deutschland bedeutet das eine Preissteigerung von 11 Prozent. Der neue Preis gilt für neu abgeschlossene Verträge ab dem 1. April und für Vertragsverlängerungen. Die Preisgestaltung in lokaler Währung wird Microsoft fortan halbjährlich unter Berücksichtigung von Währungsschwankungen gegenüber dem US-Dollar bewerten.