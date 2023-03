Alternative zu "storage made easy"

Wer das nicht kennt, "storage made easy" (SME) ist ein cloud-service - mit Servern in der EU -, der aber auch eine Verlinkung zu anderen cloud-Speichern wie zB GoogleDrive, DropBox, GMX etc. Man hat also alle seine irgendwo extern abgelegten Dateien unter einem einzigen Dienst zusammengefasst.

Nun hat SME zum 30.06.2023 das Ende seines Dienstes angekündigt und ich suche eine gute Alternative. Dabei werden mir aber nur ganz normale cloud-Dienste wie OneDrive, oder MEGA vorgeschlagen. Die können ja aber sicherlich nicht die Dateien von anderen cloud-servern verwalten.

Also, gibt es eine echte Alternative zu SME?