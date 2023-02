Alternative zu RavePower Filehub gesucht

Hallo Gemeinde.

Suche nach einer alternative zu meinem (in die Jahre gekommene) RavePower Filehub. Anbei handelt es sich um folgendes Gerät: Klick

Nutze es sehr gerne, um unterwegs Fotos und Videos von der SD Karte direkt (ohne PC oder Tablet zB) auf eine externe (SSD) Platte zu kopieren. SD Karte rein, Platte anstecken, einschalten und ne kleines Knöpchen drücken. Schon werden die Daten von der SD Karte auf die Platte kopiert, bzw Synchronisiert. Lese, bzw. Schreibgeschwindigkeit beträgt um die 20 mb/s Vor Jahren doch recht flott. Heute aber natürlich nicht mehr Zeitgemäß, da meine SD Karten normal so um die 128 GB haben. Und sind auch meist immer voll. Da dauert es natürlich. Auch hat der interne Akku seine besten Jahre hinter sich.

Habe natürlich schon nach alternativen gesucht, aber............... solche Teile scheint es irgendwie gar nicht mehr zu geben.

Natürlich ginge auch mit ein Tablet zB, ein ext USB Hub und Stromversorgung um eine SD Karte auf eine Platte zu kopieren, aber es könnte doch noch einfacher sein, eben mit so einem FileHub.............

Daher meine Frage, gibt es überhaupt noch solche ein FileHub, wenn ja.............Empfehlungen

Danke vorab und Grüße in die Runde