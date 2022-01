Ist die Wolke eine Option fuer Backups?

Hallo Leute,

nach zwei schlechten Erfahrungen (Einbruch mit Diebstahl und Festplattencrash) mache ich regelmaessige Backups der sensiblen Daten, die jetzt auch auf die 4 GB zugehen.

Aber auch Dinge wie Fotos, PDFs und ein paar Videos moechte ich sichern, und da geht es um Volumina bis zu 1 TB.

Leider sind mobile Festplatten und grosse USB-Sticks mit das Erste, was eingepackt wird, weil es problemlos zu Kleingeld zu machen ist. Also Wolke?

Die meisten Kommentatoren hier scheinen strikt dagegen zu sein wegen des Mangels an Vertraulichkeit. Aber wenn nicht jeder Hans und Franz meine Daten sehen kann, ist es schon nicht schlecht. Dass Microsoft ein kleines Unterprogramm versteckt haben mag, um mein VeraCrypt Passwort auszulesen, wuede mich nicht so ueberraschen. Also:

Ist der Microsoft OneDrive mit 1 TB eine Option, oder muessen die Daten permanent sowohl gespeichert als auch verbunden bleiben?

Der Google Drive funktioniert unabhaengig, ist aber klein und bei Erweiterung teuer. Sind irgendwelche Alternativen empfehlenswert?

Oder braucht es wirklich einen physischen Safe?

Besten Dank!