Datenübertragung auf weit entfernte Maschine

Und wieder mal eine Frage/Problem, dessen Lösung oder zumindest Lösungsweg von allen klugen Forenmitgliedern gewußt wird - bloß wieder nicht von mir. . .



Folgendes: ich habe eine Maschine (Win10Pro), die in einem Büro steht und als größerer Datenspeicher/-archiv dient (im Sinne von ca. 800 GB Datenvolumen) und bisher per Acronis TrueImage (ahhh, bitte dazu keine Diskussionen, ich bin damit bisher immer gut gefahren... ) auf eine lokale Platte nach dem Großvater/Vater/Sohn-Prinzip (also Monat/Woche/Tag) gesichert wird.



Mein Bekannter möchte aber nun aus Sicherheitsgründen (falls die Bude doch mal abbrennt... ) eine wöchentliche/monatliche Kopie auf eine Platte bei ihm zu Hause per Telefonlei­tung/Glas­fa­ser überspielen. Natürlich will er nicht jedes Mal davor sitzend das händisch anstoßen müs­sen, sondern wenn möglich die bisherige Acronis-Bequemlichkeit beibehalten!



Und das genau ist der Punkt: wie würdet ihr sowas einrichten, was für (zusätzliche?) Hilfsmittel sind gefordert? Übrigens kommt's ihm nicht auf die Zeit an, ihm ist es egal, wenn die Übertragung "ewige" Stunden dauert, solange es einfach so vor sich hinüberträgt. . .



Vielen Dank für Eure Ideen und Anregungen, ich bin mehr als gespannt, was Ihr mir da Kreatives um die Ohren hauen könnt !



LG von Sprotte