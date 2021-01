Hallo,

Ich habe ein Problem mit meinen virtuellen Server von Strato. Ich kann diesen mit der Remote Desktop App nur im Recoverymodeus starten. Beim normalen Boot erhalte ich immer diese Fehlermeldung: We couldn’t connect to the remote PC because the PC can’t be found. Please provide the fully-qualified name or the IP address of the remote PC, and then try again. Error Code 0x104.

Wie kann ich das Problem beheben?

Mfg