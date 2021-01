„Cloud-Speicher nutzen - Pro und Contra“

Gerade Bilder und Videos finde ich sowas von "Privat", dass wirklich nur ausgewählte Personen diese zu sehen bekommen.

Genau das kann man bei Onedrive doch einstellen! Zugriff haben (außer Microsoft) nur der User selbst sowie die Leute, denen er die Bilder zukommen lassen möchte. Bei Fotos und Videos ist es halt bequemer und spart auch Datenumsatz, wenn man die in einer Cloud mit anderen teilt und es denen überlässt, ob sie die herunterladen wollen oder nicht.

Microsoft ist bekanntlich genau so eine Datenkrake wie google, facebook & Co., versteckt OneDrive im Autostart und möchte am liebsten alles in der Cloud speichern, was man am PC so macht. Das ist natürlich sehr bequem, weil man dann von überall auf alles zugreifen kann. . Aber da sträubt sich selbst mir das Gefieder. Sowohl der Autostart als auch die automatische Speicherung lassen sich leicht abstellen, und in die Cloud kommt nur das, was jeder sehen darf.