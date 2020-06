„Wer braucht denn so etwas?“

Leute, die auch sonst Ihre Kohle für "deutsche Wertarbeit" von Produkten dieser Firma aus dem Fenster werfen...

Außerdem würde Ich stark bezweifeln, dass diese Teile außer dem äußeren Design irgendwas mit Deutschland zu tun haben!

https://www.haushalts-robotic.de/blog-wissen/news/vorwerk-vr200-neato-botvac-d85-vergleich/

In September 2017, Neato Robotics was purchased by Vorwerk but will continue to operate independently.[2] They are best known for their XV and BotVac series

https://en.wikipedia.org/wiki/Neato_Robotics

Und so ist das da natürlich auch (selbst das Design ist nicht deutsch!) und die Teile werden in den USA entwickelt und in China produziert!

Wobei Ich davon ausgehe das selbst die Entwicklung da größtenteils in China gemacht wird und auch chinesische Ingenieure für dieses schöne "Feature" verantworlich sind!