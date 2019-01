Cloud link in Homepage einbinden

Hallo zusammen , wir haben eine Vereinshompage bei Jimdo mit einem Speicher von 5GB. Der ist jetzt mit Fotos voll. Die Fotos auf der Homepage kann man nur ansehen und nicht runterladen. Das wollten wir so. Jetzt habe ich mir überlegt , um Platz zu bekommen, einige Jahre auf eine Cloud auszulagern und dann den Cloudordner mit der Homepage zu verlinken so das man sich dann da die Fotos ansehen kann. Kann man dann auch einstellen das man die Bilder in der Cloud nur ansehen kann aber nicht runterladen.

Habe schon bei Strato HiDrive und 1&1 Ineos getestet. Aber leider konnte man die Bilder immer wieder auch runter laden. Bevor ich jetzt noch weiter teste wollte ich mal nachfragen ob mir jemand sagen kann ob die Möglichkeit überhaupt bei einer Cloud besteht (teilen ohne download) oder ob es andere günstige Möglichkeiten gibt für einen

,,Otto Normalverbraucher".

Gruß roki19