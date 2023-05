Auf gehts nach Amrum

Wer mir zuwinken will von der Straße aus, ich sitze am Samstag den 20.05.2023 im Zug von Wien Hauptbahnhof nach Hamburg Hauptbahnhof. Werde aber nichts sehen, da draussen schon dunkel.

Der Umsteigepunkt wird in Nürnberg sein, so um Mitternacht komme ich dort an und warte ca. 3 Stunden auf den Anschlußzug. Gute Nacht! ... Eigentlich wollte ich schon lange mit dem Nachtzug nach Passau fahren und mit dem Rennrad den Donauradweg nach Wien retour radeln...Aber die Bequemlichkeit... :x

Um 06:42 werde ich in Hamburg Hauptbahnhof sein...

Weiter gehts ab 09:17 mit dem Zug nach Dagebüll/Mole (Strecke kenne ich ja schon bissal, da ich 2015 und 2016 auf Sylt war)

Dort steige ich um auf die Fähre nach Amrum.

Joah und dort bleibe ich 1 Woche bis Sonntag den 28.05.2023, dann gehts in umgekehrter Richtung nach Wien, aber der Umsteigepunkt wird dann in Mün(Oans, zwoa, gsu...)chen sein.

Bin schon gespannt. :)

Wie die Nordsee wieder auf mich einwirken wird. (Is jo ah nur Wossa)

Aja, was ich dort auf Amrum mache? Dasselbe wie 2015 und 2016 auf Sylt.

An meinem Sprechen arbeiten! Ich stottere.

Und 1 Woche vegetarisch leben.