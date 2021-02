Heute kommt es dick - Teil 3

Und zum krönenden Abschluss noch ein Ergebnis meiner schlaflosen Nächte, die mich heute ausnahmsweise privat an ein längst neu zu interpretierendes Motiv trieben - den Blautopf.



Das geht an der Schmiede mit Mühlrad los, wobei derzeit das komplette Wasser über das offene Wehr abläuft. Wer genau hinsieht, kann im glasklaren Wasser erkennen, dass durch das Hochwasser und die Strömung der Grund komplett von Pflanzen geputzt wurde.





Ablauf Wehr



Hier noch einmal das Ensemble aus der Nähe, wobei durch die aufgehende Sonne die Belichtungszeit mittels ND-Filter verlängert wurde, um ein "dynamischer fliessendes" Wasser zu erreichen:





Ablauf Wehr nah



Gehen wir als weiter auf dem Rundeg um den Topf, so erwartet uns z.B. dieser Anblick, einmal kurz vor Sonnenaufgang und einmal im harten Gegenlicht:





Kloster Blaubeuren

Kloster Blaubeuren im Gegenlicht



Vollenden wir den Rundweg und lassen noch einmal das auf uns wirken, was dem Blautopf seinen Namen gegeben hat - die Farbe Blau. Man möge mir den Stilbruch des geteilten Bildes verzeihen, denn das Bäumchen liess sich in keinster Weise zum Platzmachen animieren. Dafür knallte ausgerechnet nur dort die Farbe so intensiv durch:





Blautopf divided



Und hier noch ein "ganzes" Bild, aber leider nicht ganz so intensiv in seiner Tönung:





Blautopf - nicht ganz so blau



Und jetzt bin ich fix und foxy. Daher mache ich ebenfalls blau - Prost!